У Верховній Раді вже придумали, що робити з колаборантами після війни

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Ігор Лапін

Нардеп Лапін хоче ув’язнити прокурора Няшу на 17 років

На сайті Верховної Ради з’явився проект закону «Про заборону колабораціонізму». Тексту закону ще немає, але його ініціатор, нардеп від «Народного фронту» Ігор Лапін у коментарі «Главкому» розповів, про що йдеться.

«Якщо громадянин України, який пішов на співпрацю з окупантами, наприклад, в органи державного управління – наприклад, громадянка України прокурор Няша (Наталія Поклонська. – Ред.). Що ми пред’явимо такій людині після закінчення війни? За якими статтями ми її будемо судити? Аналогічно – співпраця з окупантами, бойовиками «ДНР», «ЛНР», – зазначив він.

Лапін пропонує за співпрацю з окупантом запровадити покарання – ув’язнення терміном від 12 до 17 років.

«Законопроект простий, прозорий, не допускає можливостей для маніпуляцій. У нас нині немає такого поняття, як «співпраця з окупантами». Є «державна зрада», ще щось. Яка ж державна зрада без цього закону, якщо людина на окупованій території, наприклад, стала міністром охорони здоров’я «ДНР»? Тут державна зрада не дуже вийде, а от співпраця з окупантами, тобто колабораціонізм, уже підходить», – уточнив парламентар.

Нардеп також додав, що текст закону досі не опубліковано на сайті Ради з технічних причин. «Я думаю, що він до понеділка буде», – сказав Лапін.