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    У вихідні в Україну прийде холод зі снігом

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    В Україну йде похолодання
    В Україну йде похолодання

    Вихідними в Україні сильно похолодає, прогнозує синоптик Наталка Діденко

    У вихідні, 25-26 березня, в Україні очікується сильне похолодання. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

    «… Вихідними в Україні сильно похолодає і в неділю навіть є ймовірність мокрого снігу», - написала вона.

    За даними синоптика, у п’ятницю, 24 березня, в Україні погода суттєво не зміниться. «На заході та півночі, а також місцями у центральних областях, ходитимуть хмари та дощі, від невеликих до помірних, і ці хмари прикриватимуть від сонця вищі градуси», - розповіла Діденко. 
    «Захід буде найнестабільнішим, бо на Закарпатті, в Ужгороді, Мукачеві може бути до +18+20 градусів, а у Рівному, Луцьку ледь-ледь +9+11. Ну, й дощики», - каже синоптик.
    Північна частина трохи підніме планку температурну, але тут також не все стабільно, Житомир, Київ до +12+14. Суми, Чернігів +9+12», - прогнозує Діденко. 
    За її даними, «південь, схід побудуть у сонечку, і воно допоможе ніжній тендітній весняній температурі піднятися там до +13+18 градусів».

    У Києві п'ятниця буде тепліша, ніж четвер, ймовірно вдень до +12+14 градусів, але з дощами.
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