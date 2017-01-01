У Вінниці водій збив жінку з немовлям на пішохідному переході

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Фото: Leopolis.news У дитини лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму.

Водій автомобіля Volkswagen збив жінку з дитиною на нерегульованому пішохідному переході

У Вінниці водій автомобіля Volkswagen збив жінку з дитиною на пішохідному переході. У дитини діагностували черепно-мозкову травму. Йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції Вінницької області, передає «Главком».

Інцидент стався в середу, 3 травня, на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля Volkswagen на нерегульованому пішохідному переході не пропустив жінку, яка з дитячою коляскою переходила дорогу.

Мати, побачивши, що рухається на неї автомобіль, встигла відштовхнути коляску з сином, якому виповнилося всього 10 днів, однак та перекинулася. У дитини лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму і на добу залишили під своїм наглядом у лікарні.

Сама потерпіла була доставлена в лікарню з забоєм грудної клітини та колінного суглоба. Після надання медичної допомоги лікарі її відпустили додому.

У поліції зазначили, що водій був тверезий.

На даний момент відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). За таке правопорушення передбачено покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк або без такого.

Нагадаємо, в Україні найвища смертність на дорогах серед усіх країн Європи.