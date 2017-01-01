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    У Вірменії почалося голосування на виборах до парламенту

    • Сьогодні, 07:28
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    У виборах в Вірменіїї беруть участь п'ять партій і чотири блоки

    У Вірменії відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах до Національних зборів, парламенту країни. 

    У виборах беруть участь п'ять партій і чотири блоки, бар'єри для проходження в парламент для них - 5% і 7% відповідно.

    Взяти участь в голосуванні можуть близько 2,5 млн жителів країни.

    Відзначається, що парламентські вибори стануть першими в країні з моменту, коли Вірменія перейшла до парламентської форми правління.

    вибори Вірменія
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