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    У Вірменії вбито контрактника російської військової бази

    • Сьогодні, 20:41
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    Російська військова база в Ґюмрі
    Фото: wikipedia.org
    Російська військова база в Ґюмрі

    Правоохоронці вже затримали підозрюваного в скоєнні вбивства

    Військовослужбовець російської бази у Вірменії убитий в місті Ґюмрі. Правоохоронці вже затримали підозрюваного в скоєнні вбивства. Про це повідомили в управлінні інформації та зв’язків із громадськістю поліції Вірменії.

    У Міноборони РФ підтвердили загибель контрактника. «22 квітня близько 17:00 за місцевим часом недалеко від розташування військової частини цивільною особою було скоєно замах на життя військовослужбовця за контрактом російської військової бази у Вірменії. У результаті нанесеною ножовий рани військовослужбовець помер на місці. Вчинив напад на російського військовослужбовця затриманий поліцією міста Ґюмрі» , - йдеться в повідомленні прес-служби Південного військового округу.

    У прес-службі відзначили, що командування штабу військового округу спільно з місцевими правоохоронними органами проводить розслідування. «За попередніми даними, вбивство скоєно на побутовому ґрунті», - додали в окрузі.

    Як повідомили на станції швидкої допомоги Ґюмрі, близько 17:30 за місцевим часом до чергового надійшов сигнал про те, що біля магазину «Арго» на Курській площі міста лежить чоловік в російській військовій формі без ознак життя. Прибулі медики зафіксували смерть чоловіка.

    Нагадаємо, в середині січня 2015 року в Ґюмрі молодший сержант російської армії Валерій Пермяков, який втік з частини з автоматом, уночі увірвався в будинок до місцевих жителів і розстріляв сім'ю з шести людей. На місці події загинули глава сім'ї Сергій Аветисян, його дружина, мати і дві дочки. Ще одна жертва зловмисника - шестимісячна дитина - пізніше померла в лікарні.

    Після розголосу того, що сталося, на вулиці Ґюмрі вийшли тисячі людей, які вимагали правосуддя.

    Пермяков був затриманий. Він зізнався в злочині. Його було засуджено до довічного ув’язнення.

    Російська військова база дислокується в Вірменії згідно з міждержавною угодою між Москвою і Єреваном, укладеною в 1995 році. У 2010 році в документ були внесені зміни, відповідно до яких термін перебування з'єднання з початкових 25 років продовжено до 49 років, тобто до 2044 року.

    Джерело: ТАСС

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