У Вищій раді правосуддя заявили, що можуть погодити арешт судді після звернення правоохоронців

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На арешт судді має бути згода Вищої ради правосуддя, зазначив глава Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя не надала згоди на арешт судді Солом’янського суду Києва, якого було затримано за отримання хабара у $22 тисячі, через відсутність звернення відповідного правоохоронного органу до ВРП.

Про це в ефірі Громадського повідомив глава Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк.

«Не було звернення до Вищої ради правосуддя відповідного правоохоронного органу, тому ми не надали таку згоду (на арешт — ред.). Якби було відповідне звернення до Вищої ради правосуддя, не виникло б проблем», — сказав він.

За його словами, у разі, якщо б правоохоронці своєчасно подали звернення, Вища рада правосуддя могли б оперативно провести засідання, розглянути питання та надати відповідне клопотання.

«На арешт судді має бути згода Вищої ради правосуддя. Ми будемо розглядати це питання у встановленому законом порядку. Станом на зараз у нас немає такого подання», — наголосив Бенедисюк.