У В'єтнамі звільнили голову компартії найбільшого міста
- Сьогодні, 20:57
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Фото: ВВС
Дінь Ла Тханга звільнили з політбюро партії.
Комуністична партія В’єтнаму звільнила голову партії ХошимінаПравляча Комуністична партія В’єтнаму звільнила голову партії Хошиміна. Цей випадок є найгучнішою політичною справою в країні протягом останніх років. Згідно з офіційною заявою партії, Дінь Ла Тханга звільнили з політбюро партії.
Причиною такого кроку називають порушення, яких він припустився, коли очолював нафтогазову монополію країни шість років тому.
Дінь Ла Тханга вважали молодим і перспективним політиком. Кого оберуть новим керівником партії Хошиміна — найбільшого міста країни і центру торгівлі, — поки що невідомо.
Джерело: ВВС Україна