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    У В'єтнамі звільнили голову компартії найбільшого міста

    • Сьогодні, 20:57
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    Дінь Ла&nbsp;Тханга звільнили з&nbsp;політбюро партії.
    Фото: ВВС
    Дінь Ла Тханга звільнили з політбюро партії.

    Комуністична партія В’єтнаму звільнила голову партії Хошиміна

    Правляча Комуністична партія В’єтнаму звільнила голову партії Хошиміна. Цей випадок є найгучнішою політичною справою в країні протягом останніх років. Згідно з офіційною заявою партії, Дінь Ла Тханга звільнили з політбюро партії.

    Причиною такого кроку називають порушення, яких він припустився, коли очолював нафтогазову монополію країни шість років тому.

    Дінь Ла Тханга вважали молодим і перспективним політиком. Кого оберуть новим керівником партії Хошиміна — найбільшого міста країни і центру торгівлі, — поки що невідомо.

    Джерело: ВВС Україна

    декомунізація партії
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