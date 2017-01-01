У В'єтнамі звільнили голову компартії найбільшого міста

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Фото: ВВС Дінь Ла Тханга звільнили з політбюро партії.

Комуністична партія В’єтнаму звільнила голову партії Хошиміна

Правляча Комуністична партія В’єтнаму звільнила голову партії Хошиміна. Цей випадок є найгучнішою політичною справою в країні протягом останніх роківЗгідно з офіційною заявою партії, Дінь Ла Тханга звільнили з політбюро партії.

Причиною такого кроку називають порушення, яких він припустився, коли очолював нафтогазову монополію країни шість років тому.

Дінь Ла Тханга вважали молодим і перспективним політиком. Кого оберуть новим керівником партії Хошиміна — найбільшого міста країни і центру торгівлі, — поки що невідомо.

Джерело: ВВС Україна