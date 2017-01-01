У Яценюка пропонують за «гроші Януковича» облаштувати кордон з Росією

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Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак

Максим Бурбак також пропонує направити 250 млн гривень від спецконфіскації на підтримку українських стартапів

«Народний фронт» пропонує направити 500 млн грн, отриманих від спецконфіскації коштів Януковича на інженерне облаштування кордону з Росією.

Про це з трибуни парламенту заявив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак.

«Я підкреслю, що за аналогічним українському проекту такі ж інженерні споруди на кордоні з Росією будує Литва та інші держави НАТО. Закритий кордон з Росією – це гарантія національної безпеки», - наголосив керівник фракції.

Максим Бурбак також пропонує направити 250 млн гривень від спецконфіскації на підтримку українських стартапів, а саме - на створення національного Стартап Фонду України.

«Це фонд для розробок в ІТ-галузі, які направлені на вирішення найбільших національних економічних і соціальних проблем. Такі фонди успішно працюють і приносять користь у США, Франції, Індії та інших країнах», - підкреслив Бурбак.

«Наші талановиті хлопці та дівчата повинні отримати можливість розвивати українську ІТ-галузь, тут отримати роботу і принести користь нашій економіці і своїй країні», - наголосив він.