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    У Яценюка вимагають від СБУ розслідувати діяльність Капліна

    • Сьогодні, 11:40
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    Сергій Каплін у Раді
    Сергій Каплін у Раді

    Нардеп Помазанов вважає, правоохоронці повинні з'ясувати участь Капліна у справі злочинів проти Майдану

    Правоохоронні органи мають розслідувати приналежність народного депутата Сергія Капліна до банди Януковича, а також з'ясувати його участь у справі злочинів проти Майдану. Про це заявив народний депутат із фракції «Народний фронт» Андрій Помазанов.

    Він зазначив, що вже пройшло багато часу з моменту оприлюднення сенсаційної переписки російської пропагандистки з телеканалу «Інтер» Столярової, яка називала себе «рукою Кремля» і наголошувала, що саме завдяки їй Каплін потрапив до Верховної Ради.

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    Помазанов також додав, що існує прямий зв'язок Капліна з бізнес-імперією Януковича-Захарченка.

    «Розслідування «Наших грошей» про структуру власності колишнього міністра внутрішніх справ і найближчого соратника Януковича Захарченка свідчить, що «112 канал» належить бізнес-імперії Захарченка. Поряд з назвою цього каналу стоїть прізвище Андрія Подщипкова», - сказав Помазанов.

    У той же час він додав, що Подщипков є помічником народного депутат Капліна і є його заступником по так званій «Партії простих людей».

    Помазанов наголосив, що всі ці факти мають стати предметом для розслідування Служби безпеки України.

    «Крім того, Генеральна прокуратура має допитати Капліна у справі злочинів проти Майдану. Має бути встановлена ступінь причетності Капліна до злочинів колишнього міністра Захарченка, а також його підривну діяльність проти України», - заявив народний депутат.

    «Янукович і його поплічники активно працюють для дестабілізації ситуації в країні, використовуючи для цього різного роду капліних. В умовах військової агресії влада має жорстко протидіяти будь-яким спробам підірвати національну безпеку країни», - резюмував Помазанов.

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