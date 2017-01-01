У Яценюка виступили за звільнення Бальчуна з посади очільника «Укрзалізниці»

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Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак

В «Народному фронті» підтримують ініціативу міністра інфраструктури щодо звільнення Войцеха Бальчуна

Фракція «Народний фронт» розділяє думку очільника Міністерства інфраструктури Володимира Омеляна щодо неефективної роботи керівника ПАТ «Укрзалізниця» Войцеха Бальчуна і необхідності його звільнення з цієї посади.

Про це заявив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак в інтерв'ю журналістам.

«Вважаю рішення міністра Омеляна про те, що пан Бальчун повинен піти – правильним. Я його підтримую в цьому. Впевнений, що ми зможемо знайти гідного керівника «Укрзалізниці» в Україні, який буде виконувати свої обов’язки, а не займатися гастролями по світу. Гастролерів нам вже вистачає», - сказав Максим Бурбак.

Він також наголосив на негативних результатах діяльності підприємства протягом року.

«Як міністр інфраструктури, в липні 2014 року підписував наказ №200, яким впроваджувалась реформа «Укрзалізниці», створення ПАТ «Укрзалізниця» для того, щоб ця компанія розвивалась. Що не було зроблено за минулій рік: зірвано план оновлення рухомого пасажирського складу, зірвано план надання нашим зернотрейдерам можливості перевезти зерно до портів України і поповнити бюджет держави», - наголосив керівник фракції.

«Фракція «Народний фронт» підтримує позицію міністра Омеляна, що Бальчун повинен піти у відставку», - резюмував Максим Бурбак.