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    У Запоріжжі на чоловіка напав лев (фото)

    • Сьогодні, 12:39
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    Фото: Нацполіція в Запорізькій області

    Лев знаходився в клітці на території міської лазні

    Вночі, 6 березня, в Комунарівському районі Запоріжжя лев напав на чоловіка. Про це повідомляє «РепортерUA» із посиланням на прес-секретаря Управління патрульної поліції в Запорізькій області.

    «Громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді рваних і різаних ран правої руки і ноги, - йдеться в повідомленні. - Він розповів, що коли відпочивав з друзями в лазні і у них закінчилися дрова, він пішов взяти ще і його схопив за руку лев, потім за ногу. Лев знаходився в клітці на території лазні».

    Лев, за словами постраждалого, потягнув його до клітки, а друг чоловіка відтягнув його назад. Потерпілому викликали швидку, госпіталізували в міську лікарню. На місце викликали слідчо-оперативну групу поліції.

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    У Запоріжжі на чоловіка напав лев (фото)
    У Запоріжжі на чоловіка напав лев (фото)
    У Запоріжжі на чоловіка напав лев (фото)

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