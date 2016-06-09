У Запоріжжі напали на учасників «Веселкового флешмобу»

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Фото: «Радіо Свобода» Акція проти дискримінації під стінами Запорізької облдержадміністрації

Флешмоб був присвячений Міжнародному дню боротьби з гомофобією і трансфобією

На трьох учасників акції «Веселковий флешмоб», що відбулася 6 травня під стінами Запорізької облдержадміністрації, після завершення заходу напала група молодиків. Про це повідомив організатор флешмобу Ростислав Мілевський. Зараз постраждалі перебувають у відділку поліції та пишуть заяви.

Сам флешмоб пройшов без конфліктів. Під час заходу активісти за допомогою плакатів-літер, на яких були намальовані символи груп, що стикаються з дискримінацією в Україні, зібрали фразу «Шануємо різноманіття» та випустили в небо різнокольорові кульки.

«Акція присвячена даті 17 травня – це Міжнародний день боротьби з гомофобією і трансфобією. Але так трапилося, що цього року Україна приймає Євробачення, і слоганом його є «Святкуй різноманітність». Тому ми вирішили застосувати до себе цей чудовий слоган і показати, що ми цінуємо різноманітність, поважаємо різноманітність і святкуємо її, незважаючи на ярлики, на агресію, на несприйняття певних груп, що стикаються з дискримінацією. Є різна статистика. Якщо брати ЛГБТ-спільноту, то понад 80% населення тією чи іншою мірою негативно ставляться до представників цієї спільноти. Люди з різними синдромами чи хворобами теж стикаються з дискримінацією. Ми показали, що кожен чи кожна – це індивідуальність», – розповів організатор заходу, директор Благодійного фонду «Гендер Зед» Ростислав Мілевський.

Запорізький обласний благодійний фонд «Гендер Зед» проводить «Веселковий флешмоб» з 2012 року, але публічно в центрі міста акція проходить уперше. Для безпеки учасників інформація про проведення заходу не анонсувалася у ЗМІ.

Джерело: Радіо Свобода