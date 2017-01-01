У Запоріжжі викрадачі поцупили поліцейський автомобіль

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Викрадачі за звичною схемою викрали автомобіль і відігнали його на територію одного з гаражних кооперативів

Поліція швидко встановила місце знаходження авто і затримала зловмисників

У Запоріжжі поліція затримала двох викрадачів, які випадково поцупили поліцейський ВАЗ-21099.

Як повідомляє прес-служба поліції, 24-річний співробітник управління захисту економіки допізна затримався на обшуку і заїхав додому, щоб перевдягнутися. Машину він припаркував у дворі будинку, але, повернувшись через 10 хвилин, не застав її.

Через кілька годин поліція встановила місце перебування службового ВАЗ і особи викрадачів. Ними виявилися двоє місцевих жителів. Один з них, 24-річний чоловік, був судимий за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у 2016 році. Його 25-річний спільник зараз перебуває під слідством за зберігання наркотичних речовин.

Як з'ясувалося, викрадачі за звичною схемою викрали автомобіль і відігнали його на територію одного з гаражних кооперативів Запоріжжя. У гаражі злодії виявили в багажнику викраденого автомобіля державні номерні знаки на синьому тлі - службові поліцейські. На самій машині були прикріплені звичайні білі, оскільки машина використовувалася у спецоперації. У цей момент поліція затримала зловмисників.

Правоохоронці виявили в гаражі багато деталей від раніше розібраних автомобілів різних марок: колеса, бампери, елементи двигунів і кузова. Викрадачів доправили до Дніпровського відділу запорізької поліції, де чоловіки зізналися у викраденні автомобіля, а також іще в 10 аналогічних злочинах.

За цим фактом розслідують справу згідно з ч.2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).