На Запоріжжі в озері знайшли зниклих тиждень тому мешканців Донеччини

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Виявлений автомобіль із загиблими

За допомогою водолазів машину і тіла загиблих підняли з води, з глибини 5 метрів

У водоймі поблизу села Вишнювате Запорізької області знайшли автомобіль з тілами мешканців Донеччини, які зникли тиждень тому.

Про це ТСН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

27 квітня 19-річна мешканка села Труженка Нікольського району звернулася до поліції, повідомивши, що три дні тому, 24 квітня, поїхав з дому та не повернувся її чоловік та знайома.

Правоохоронці встановили, що 29-річний чоловік і 22-річна знайома жили на одній вулиці і добре знали один одного. Того дня дівчина збиралася до своїх батьків і чоловік запропонував її підвезти. Але до місця призначення вони не доїхали і більше їх не бачили. Зниклі поїхали у хатньому одязі і не брали із собою мобільних телефонів.

До пошуків були залучені поліцейські Донецької та Запорізької областей, їм також допомагали військовослужбовці. Правоохоронці і військові «прочісували» лісосмуги, водоймища і лісові дороги.

Натрапити на сліди зниклого автомобіля допоміг прогноз погоди. Правоохоронці з'ясували, що у день зникнення була злива, тож вони припустили, що машина могла потрапити у ДТП, і почали відпрацьовувати усі маршрути, якими могли рухатися зниклі.

Один із шляхів іде через дамбу, тож поліцейські зосередили увагу саме на цій дорозі. Зрештою вони натрапили на сліди, які показували, що автомобіль впав в озеро. За допомогою водолазів машину і тіла загиблих підняли з води, з глибини 5 метрів.

Всередині автівки поліцейські виявили пляшку горілки. Свідки розповіли, що також бачили, як за кілька годин до зникнення загиблий купляв спиртне. Окрім того, водій не мав права керувати автомобілем, бо його позбавили водійських прав через керування машиною у стані алкогольного сп'яніння.

Батька не дочекалися четверо малюків, найменшій дитині лише півтора місяці. Його знайому не дочекалися двоє дітей, наймолодшому з яких – вісім місяців.