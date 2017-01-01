У Зайцевому від вибуху міни постраждала жінка, — штаб

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82-міліметрова міна вибухнула просто на подвір’ї її будинку

Внаслідок обстрілу населеного пункту Зайцеве дістала поранення двадцятичотирирічна місцева мешканка.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«82-міліметрова міна вибухнула просто на подвір’ї її будинку. Військові медики прооперували поранену жительку Зайцевого. Стан пацієнтки задовільний», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив координатор групи військових лікарів, жінка отримала сліпе осколкове поранення м’яких тканин стегна та правого плеча.

«Лікарі дістали із тіла дівчини два осколки міни. Оперативне втручання пройшло без ускладнень. Зараз стан Анастасії задовільний», — йдеться у повідомленні.

Речник штабу АТО Леонід Матюхін також повідомив, що протягом минулої доби в зоні бойових дій на Донбасі поранень дістали троє військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що через обстріл пропускного пункту Мар’їнка поранено прикордонника.