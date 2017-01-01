У Збройних силах можуть з'явитися нові військові звання

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Українські військові

Наразі на розгляді в Адміністрації президента, Верховній Раді та у Кабінеті міністрів перебуває 22 проекти нормативно-правових актів для реалізації реформи у сфері оборони

У Міністерстві оборони України ініціюють запровадження нових військових звань сержантського та старшинського складу Збройних сил. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Максим Праута.

Він зазначив, що на виконання «дорожньої карти» реформ у Міністерстві оборони триває робота з нормативно-правового забезпечення реформування, в рамках якої вже цього року прийнято 26 нормативно-правових актів, спрямованих на підвищення боєздатності ЗСУ та обороноздатності держави, розробником яких є Міноборони.

«Усі нормотворчі ініціативи опрацьовуються Міністерством оборони спільно з представниками Ради волонтерів та Проектного офісу реформ Міністерства оборони України. Наразі на розгляді в Адміністрації президента України, Верховній Раді України та у секретаріаті Кабінету міністрів України перебуває ще 22 проекти нормативно-правових актів, які забезпечують реалізацію реформ у сфері оборони. Зокрема, це проект закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо військових звань військовослужбовців», який передбачає запровадження нових військових звань сержантського і старшинського складу Збройних сил України», – повідомив він.

За словами Праути, також на розгляді перебуває законопроект «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», яким передбачається внесення змін до відповідного законодавства з питань планування заходів щодо оборони держави і захисту її території від можливої агресії, забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, повноважень державних органів влади, надання громадянам відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, «бронювання» громадян на період мобілізації та на воєнний час тощо.