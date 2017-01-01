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    У Житомирі працівник військкомату влаштував стрілянину на вулиці, є поранені

    • Сьогодні, 10:12
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    Поліція затримала стрілка, ведеться слідство

    Працівник військкомату влаштував стрілянину на проспекті Незалежності у Житомирі. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції міста.

    Повідомлення про стрілянину патрульні отримали вчора ввечері. Прибувши на місце, разом із нацгвардійцями, патрульні виявили на місці чоловіка, якого одразу ж обмежили в русі.

    За попередніми даними, чоловік 1989 року народження паркував свій автомобіль неподалік будинку, де він і мешкає. Поруч стояли чоловік з жінкою, яким, ймовірно, не сподобались дії паркувальника.

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    У Житомирі працівник військкомату влаштував стрілянину на вулиці, є поранені
    У Житомирі працівник військкомату влаштував стрілянину на вулиці, є поранені
    У Житомирі працівник військкомату влаштував стрілянину на вулиці, є поранені
    У Житомирі працівник військкомату влаштував стрілянину на вулиці, є поранені
    У Житомирі працівник військкомату влаштував стрілянину на вулиці, є поранені
    У Житомирі працівник військкомату влаштував стрілянину на вулиці, є поранені

    Виникла перепалка, під час якої водій вихопив попередньо пристрій для відстрілу гумових куль і вистрілив - чоловіку в спину, жінці в обличчя.

    Обох постраждалих госпіталізовано.

    Дозвіл на зброю стрілок має, він є працівником військкомату, повідомили правоохоронці
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