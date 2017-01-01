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    У Житомирі стався вибух у багатоповерхівці

    • Сьогодні, 20:41
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    Сталися вибух і загорання газової колонки

    Сьогодні, 7 березня, увечері у Житомирі вибухнула газова колонка в одній із квартир багатоповерхівки по вулиці Гоголівській. Про це Укрінформу повідомила прес-офіцер патрульної поліції міста Житомира Діна Корчевна.

    «7 березня близько 16:10 на четвертому поверсі у будинку по вулиці Гоголівська (у квартирі самотнього глухонімого чоловіка 1948 року народження) сталися вибух і загорання газової колонки. На щастя, ніхто не постраждав», - прокоментувала Корчевна.

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    На місці події працюють бійці управління ДСНС в Житомирській області. Причини вибуху встановлюються.

    Як повідомлялося, 28 лютого у Сумах у житловому будинку стався вибух.

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