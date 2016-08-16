У Жулянах на борту літака знайшли ящики із комплектуючими від ракетного комплексу

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Літак здійснював рейс до Ірану

Учора в пункті пропуску «Жуляни» під час огляду багажного відділення літака, який здійснював рейс до Ірану, увагу прикордонного наряду привернули 17 ящиків із вантажем, що не мали жодних товаросупровідних документів та не були внесені до бортового журналу судна. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зі слів екіпажу, ящики нібито містять ремонтний комплект для літака та не обліковані у бортовому журналі через неуважність. Водночас прикордонники спільно із представниками митниці таки вирішили більш детально перевірити їх вміст.

Зрештою під час огляду у трьох ящиках виявлено комплектуючі, які, скоріш за все, належать до складових протитанкового керованого ракетного комплексу «Фагот». У решті ящиків містилися комплектуючі до літаків.

Наразі триває експертиза обладнання. За фактом виявлення предметів воєнного призначення відправлено повідомлення до СБУ щодо реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ознак злочинів, передбачених ст. 201 КК України (контрабанда) та ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).