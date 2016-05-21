У зоні АТО посилили заходи безпеки - джерело

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Заходи передбачають заборону на провезення зброї

У зв'язку із загостренням ситуації в зоні проведення АТО, підвищенням ризику проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника Антитерористичний центр Служби безпеки України запровадив додаткові тимчасові режимні обмеження в окремих районах зони проведення АТО. Про це повідомило джерело LB.ua в МВС України.

За його інформацією, заходи безпеки будуть передбачати: посилення роботи патрульної охоронної служби та проведення превентивної та профілактичної діяльності щодо недопущення правопорушень, заборону перебування у районах проведення заходів іноземних громадян і осіб, які не мають відповідної реєстрації.

Також буде заборонено переміщення зареєстрованої спортивної, мисливської вогнепальної зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами несмертельної дії в певні райони АТО і в самій зоні проведення антитерористичної операції.

Також, буде обмежено рух транспортних засобів, крім спеціалізованої сільськогосподарської техніки, по об'їзних шляхах, яких немає в реєстрі автомобільних доріг і проходять поза межами встановлених пунктів пропуску.

Також передбачено встановлення додаткових постів на дорогах транспортного сполучення між районами проведення АТО і Харківською, Дніпропетровською та Запорізькою областями.

За даними джерела, громадяни без документів, що засвідчують особу, будуть обмежені в пересуванні з 22:00 до 05:00 години.

Він також зазначив, що ці обмеження будуть стосуватися всіх, крім військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів у складі підрозділів, залучених до АТО.