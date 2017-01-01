Учасниць феміністичного маршу в Києві намагалися облити зеленкою

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Під час маршу було затримано кількох провокаторів

У Києві з нагоди Міжнародного жіночого дня відбувся феміністичний марш. Організатори позиціонували його як ходу проти інституційного насильства над жінками.

Учасники пройшли центром міста від Софійської площі та зрештою зупинилися біля Київської міськдержадміністрації.

Кілька невідомих підбігли до активістів і намагалися їх облити зеленкою. Однак правоохоронці, які перебували поряд з активістами, швидко зреагували і пов’язали провокаторів. Сутичка сталася біля Національної опери України у Києві.

За повідомленнями ЗМІ, під час маршу кількох провокаторів було затримано.

Джерело: УНН

Джерело: Радіо Свобода

Джерело: Українська правда