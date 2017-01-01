Угорщина не буде закривати університет Сороса

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Фото: Радіо Свобода Акція на підтримку Центрально-Європейського університету в Будапешті.

Європейська народна партія провела з угорським прем'єр-міністром зустріч

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не буде закривати Центрально-Європейський університет Джорджа Сороса. Про це заявили представники правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП), в яку входить і партія Орбана «Фідес».

Згідно з повідомленням, ЄНП провела з угорським прем'єр-міністром зустріч, пригрозивши виключити «Фідес» зі свого блоку.

«Прем'єр-міністр Орбан обіцяв раді ЄНП виконати всі вимоги Європейської комісії у встановлені нею терміни», - повідомив прес-секретар президента ЄНП Жозефа Доля.

Напередодні Орбан називав Сороса «американським фінансовим спекулянтом». За його словами, ідеологія заснованого Соросом «Відкритого суспільства» стала причиною напливу біженців в Європу.

Президент Угорщини Янош Адер підписав закон, що регулює іноземне фінансування національних університетів. Згідно з документом, в Угорщині значно ускладнюються існування університетів, зареєстрованих за межами ЄС. Тепер університети повинні відкривати кампуси за кордоном, змінити свій юридичний статус і посилити критерії набору студентів та співробітників з числа громадян країн, що не входять в ЄС.

Нагадаємо, в Будапешті 10 тис. осіб протестували проти закриття університету, заснованого Соросом.

Джерело: ВВС Україна