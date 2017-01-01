

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік за гроші допомагав іноземцям нелегально перетинати держкордон Білорусі зі сторони РФ

Україна екстрадувала в Білорусь розшукуваного Інтерполом злочинця, який підозрюється у незаконному переправленні осіб через державний кордон.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури України.

Як зазначається, громадянин Білорусі розшукувався з 2014 року органами Інтерполу з метою притягнення до кримінальної відповідальності за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон. Білоруські правоохоронці зібрали беззаперечні докази того, що чоловік за гроші допомагав іноземцям з країн Південно-Східної Азії нелегально перетинати держкордон Білорусі зі сторони Російської Федерації.

«Чергова спроба провідника доправити за таким же маршрутом 8 громадян Соціалістичної республіки В’єтнам провалилася, у зв’язку з чим та з метою уникнення покарання зловмисник переховувався від слідчих органів Республіки Білорусь на території нашої держави», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, перебуваючи під екстрадиційним арештом, зловмисник, з метою уникнення відповідальності, звернувся із заявою до Державної міграційної служби України про визнання його біженцем в Україні, однак у цьому йому відмовлено. ГПУ отримала запит від Генеральної прокуратури Республіки Білорусь про видачу зловмисника для притягнення до кримінальної відповідальності.

«На виконання цього запиту у березні 2017 року за результатами проведеної прокуратурою Рівненської області екстрадиційної перевірки, іноземний злочинець вибув із Рівненського слідчого ізолятора плановим етапом до Чернігівського слідчого ізолятора для подальшої передачі правоохоронним органам Республіки Білорусь», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну екстрадували екс-главу Державної автомобільної інспекції (ДАІ) Києва Миколу Макаренко.