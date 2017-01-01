Україна має достатньо резервів для заміни коштів МВФ – нардеп

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Віктор Галасюк

Скорочення контрабанди на митниці принесе в державну скарбницю мінімум 20 млрд грн щорічно, заявив Галасюк

Голова парламентського Комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк розповів, де взяти кошти для фінансування модернізації країни і повернення боргів МВФ, пише uaprom.info

«Для промислового розвитку і економічного успіху України недостатньо ухвалення окремих законопроектів - потрібно докорінно змінювати модель економічної політики України, - заявив нардеп під час Погоджувальної ради. - В основі потрібно ставити не отримання кредитів від МВФ, а впровадження моделі економіки, яка дозволить повернути кредити, підвищити доходи і працювати в фінансово самостійному режимі».

За його словами, неборгових резервів для заміни штучних запозичень від МВФ достатньо. Так, тільки реструктуризація внутрішнього державного боргу по ОВДП (Облігації внутрішньої державної позики ред.) , що належать НБУ, дозволить вивільнити в бюджеті майже 20 млрд грн щорічно. Ще більше 10 мрд грн забезпечить істотне посилення контролю за трансферним ціноутворенням - розширення переліку країн, які контролюються і перелік контрольованих операцій. Скорочення ж контрабанди на митниці принесе в державну скарбницю мінімум 20 млрд грн щорічно.

Джерело: Подробности