Україна майже не скорочує споживання газу

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Споживання газу в Україні лишається на високому рівні

За рік споживання газу в Україні скоротилося лише на 2%

У 2016 році використання газу в Україні у порівнянні з 2015 роком скоротилось на 0,6 млрд кубометрів або на 2% - з 33,8 до 33,2 млрд кубометрів. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на дані НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, протягом 2016 року побутові споживачі використали 11,9 млрд кубометрів газу, що на 0,6 млрд кубометрів м більше, ніж у 2015 році (+5%).

Крім того, використання газу для виробництва теплової енергії для населення підприємствами ТКЕ за минулий рік скоротилося на 0,2 млрд кубометрів (з 5,9 до 5,7 млрд кубометрів, -3%).

«Використання газу підприємствами ТКЕ для виробництва тепла для промисловості та бюджетних установ збільшилось на 0,4 млрд кубометрів (з 1,2 до 1,6 млрд кубометрів, +33%)», - йдеться у повідомленні.

Використання газу промисловими споживачами скоротилося на 1,3 млрд кубометрів (з 11,2 до 9,9 млрд кубометрів, -12%).

«Виробничо-технологічні витрати газу на виробництво, транспортування та розподіл блакитного палива збільшились на 9%, з 3,3 млрд кубометрів до 3,6 млрд кубометрів», - свідчать дані компанії.