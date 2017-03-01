Україна надасть суду в Гаазі всі дипломатичні ноти, спрямовані в РФ з початку агресії

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Рішення про розкриття нот було прийнято Украъною після того, як представник Росії Ілля Рогачов заявив, що Україна не надавала Росії конкретних випадків порушень

Міністерство закордонних справ України надасть Міжнародного суду ООН в Гаазі всі дипломатичні ноти, які були направлені до МЗС Російської Федерації з початку агресії. Про це під час свого виступу заявив юрист Давид Зионц, представляє інтереси України, повідомляє «Європейська правда».

«Ми не мали наміру завалювати суд такою кількістю документів. Але у відповідь на звинувачення, що ми сьогодні передамо суду всі інші тони», - заявив адвокат.

За словами Давида Зионца, таке рішення було прийнято після того, як представник Росії Ілля Рогачов заявив, що Україна не надавала Росії конкретних випадків порушень. «При цьому він не надав суду всіх без виключення документів дипломатичного листування», - зазначив Зионц.

Як повідомлялося, раніше в Міжнародному суді ООН представники Російської Федерації пояснили походження зброї у бойовиків, заявивши, що радянське або залишене українською армією зброю лежало в шахтах, і бойовики знайшли його самі. В СБУ таку заяву РФ назвали частиною інформаційної операції в гібридній війні проти України.

Нагадаємо, 16 січня Міністерство закордонних справ України подало позов з приводу порушення Росією Конвенції ООН з протидії тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації в Міжнародний суд ООН в Гаазі. Україна вимагає від РФ припинення фінансування незаконних збройних формувань на Донбасі та відновлення діяльності Меджлісу в окупованому Криму.