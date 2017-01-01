Україна нарощує продаж військової продукції в Росію – міжнародне дослідження
- Сьогодні, 13:39
-
Розсилка
Україна продає Росії двигуни для бойових літаків Як-130
У 2016 році Росія стала найбільшим покупцем української продукції військового призначення
Росія – найбільший партнер України у військовій сфері. Про це свідчить дослідження, яке щорічно проводить авторитетна міжнародна установа – Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI).
Якщо вірити свіжим даним SIPRI, які є у розпорядженні «Главкома», минулого року Україна експортувала до РФ продукції військового призначення на $169 млн. Саме росіяни в 2016-му стали найбільшими покупцями товарів української «оборонки».
Стільки грошей Україна не отримує навіть від Таїланду – єдиного покупця сучасних вітчизняних танків «Оплот», що входять до переліку найкращих танків у світі.
Загалом за рік поставки до Росії зросли на 72%. Понад те, вони виявилися вищими, ніж за часів президентства Віктора Януковича.
Найбільші покупці українських товарів військового призначення, млн доларів
|Країна
|2014 рік
|2015 рік
|2016 рік
|Росія
|150
|98
|169
|Китай
|140
|86
|90
|Конго
|86
|Таїланд
|45
|47
|67
|В'єтнам
|38
|13
|33
|Бангладеш
|2
|17
|24
|Індія
|48
|48
|20
|Білорусь
|10
|10
|Польща
|8
|Замбія
|7
|Венесуела
|5
|М’янма
|4
|4
|Індонезія
|0
|3
|Пакистан
|8
|4
|2
Дані: SIPRI
Доповідь SIPRI свідчить про те, що найбільшим партнером росіян в Україні сьогодні є «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва. Компанія запорізького бізнесмена, колишнього регіонала, а нині народного депутата від «Волі народу», виконує контракт на постачання двигунів АІ-222.
Українські авіаційні мотори встановлюються на Як-130 – російські легкі штурмові літаки, на яких навчають військових льотчиків, у тому числі вражати наземні цілі. Тобто українське підприємство допомагає ворогу готуватися до війни.
Контракт «Мотор Січі» з російським авіабудівним заводом «Сокіл», який збирає «яки», передбачає поставку 218 двигунів (за даними SIPRI).
Той факт, що Богуслаєв продовжує активно співпрацювати з російською «оборонкою», підтверджує і нещодавнє розслідування «Главкома». Виданню вдалося знайти документи, які свідчать про те, що «Мотор Січ» під час воєнної агресії Росії на Донбасі займалася ремонтом літаків міноборони РФ.
З цією інформацією журналісти навіть зверталися до СБУ. Однак у Службі безпеки дали зрозуміти, що не бачать нічого злочинного у співпраці української компанії з країною-агресором.