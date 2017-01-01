Україна нарощує продаж військової продукції в Росію – міжнародне дослідження

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Україна продає Росії двигуни для бойових літаків Як-130

У 2016 році Росія стала найбільшим покупцем української продукції військового призначення

Росія – найбільший партнер України у військовій сфері. Про це свідчить дослідження, яке щорічно проводить авторитетна міжнародна установа – Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI).

Якщо вірити свіжим даним SIPRI, які є у розпорядженні «Главкома», минулого року Україна експортувала до РФ продукції військового призначення на $169 млн. Саме росіяни в 2016-му стали найбільшими покупцями товарів української «оборонки».

Стільки грошей Україна не отримує навіть від Таїланду – єдиного покупця сучасних вітчизняних танків «Оплот», що входять до переліку найкращих танків у світі.

Загалом за рік поставки до Росії зросли на 72%. Понад те, вони виявилися вищими, ніж за часів президентства Віктора Януковича.

Найбільші покупці українських товарів військового призначення, млн доларів

Країна 2014 рік 2015 рік 2016 рік Росія 150 98 169 Китай 140 86 90 Конго 86 Таїланд 45 47 67 В'єтнам 38 13 33 Бангладеш 2 17 24 Індія 48 48 20 Білорусь 10 10 Польща 8 Замбія 7 Венесуела 5 М’янма 4 4 Індонезія 0 3 Пакистан 8 4 2

Дані: SIPRI

Доповідь SIPRI свідчить про те, що найбільшим партнером росіян в Україні сьогодні є «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва. Компанія запорізького бізнесмена, колишнього регіонала, а нині народного депутата від «Волі народу», виконує контракт на постачання двигунів АІ-222.

Українські авіаційні мотори встановлюються на Як-130 – російські легкі штурмові літаки, на яких навчають військових льотчиків, у тому числі вражати наземні цілі. Тобто українське підприємство допомагає ворогу готуватися до війни.

Контракт «Мотор Січі» з російським авіабудівним заводом «Сокіл», який збирає «яки», передбачає поставку 218 двигунів (за даними SIPRI).

Той факт, що Богуслаєв продовжує активно співпрацювати з російською «оборонкою», підтверджує і нещодавнє розслідування «Главкома». Виданню вдалося знайти документи, які свідчать про те, що «Мотор Січ» під час воєнної агресії Росії на Донбасі займалася ремонтом літаків міноборони РФ.

З цією інформацією журналісти навіть зверталися до СБУ. Однак у Службі безпеки дали зрозуміти, що не бачать нічого злочинного у співпраці української компанії з країною-агресором.