Україна не повинна брати кредити МВФ, якщо уряд не пояснює, куди підуть гроші – Вадим Рабінович



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп Вадим Рабінович

Нардеп пропонує розбудовувати Україну за принципом Швейцарії

Необхідно будувати Україну за образом Швейцарії. Про це заявив у передачі «Хто кому Рабінович» на каналі «112 Україна» народний депутат і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович.

Президент Петро Порошенко заявив, що в найближчий тиждень МВФ виділить черговий транш Україні. На питання глядача передачі про те, на що підуть ці гроші, Вадим Рабинович відповів наступне. «Не можна брати транш, не розуміючи, куди він йде. Не можна будувати, не знаючи, що будуєш. Не маючи плану, взагалі не можна цього робити. Вони самі не знають, що будують. Вся мета країни і вся глобальна ідея державності сьогодні - це прожити ще один рік, прожерти отримані транші, щоб протримати зграю голодних, очманілих від жадібності чиновників», - вважає парламентарій.

За його словами, такий стан речей потрібно терміново міняти згідно з планом розвитку країни, запропонованого партією «За життя». «Наша пропозиція завжди була дуже простою: давайте будувати незалежну нейтральну Україну за образом Швейцарії в Східній Європі. Ось візьмемо, наприклад, мовне питання. У Швейцарії кантони говорять на трьох-чотирьох мовах, і там немає ніяких проблем. У нас же ці пройдисвіти у владі. Не знаючи, як управляти країною, вони підбурюють людей за мовним принципом. Та все всім зрозуміло: ми - українці, а ви - злодії», - продовжує Вадим Рабінович.

Нагадаємо, політик закликає провести дострокові вибори до парламенту, щоб вирішити економічну і політичну кризу в країні.