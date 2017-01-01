Україна незадоволена роботою місії ОБСЄ

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Місія ОБСЄ на Донбасі

За три роки війни місія ОБСЄ лише кілька разів була біля кордону, заявила Ірина Геращенко

Україна наполягає на вдосконаленні процедури моніторингу з боку Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Про це заявила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на зустрічі з представниками держав – учасниць ОБСЄ.

«Ми вважаємо, що необхідно, звичайно, вдосконалити моніторинг місії СММ ОБСЄ... В суспільстві українському є велике запитання відносно того, чому сьогодні, за ці три роки війни, місія ОБСЄ лише кілька разів була біля кордону. Чому не допускаються до всієї окупованої території. І, наприклад, закритим залишається Дебальцеве», – сказала вона.

Геращенко також наголосила, що українська сторона наполягає, щоб біля КПВВ працювали цілодобово спеціальні хаби СММ ОБСЄ. «Особливої уваги також потребують об'єкти КПВВ», – сказала вона.

Джерело: Укрінформ