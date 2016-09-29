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    Україна озброїться досвідом Австрії у сфері державного обліку лісів

    • Вчора, 18:25
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    Зустріч Христини Юшкевич з послом Австрії в Україні Герміне Поппеллер
    Зустріч Христини Юшкевич з послом Австрії в Україні Герміне Поппеллер

    Голова Держлісагентства зустрілася з послом Австрії в Україні

    Глава Держлісагентства Христина Юшкевич провела зустріч з послом Австрії в Україні Герміне Поппеллер.

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    Уже найближчим часом Україна озброїться досвідом Австрії у сфері державного обліку лісів, їх захисту від незаконної вирубки.

    «Сьогодні відбулася дуже змістовна зустріч з послом Австрії в Україні пані Герміна Поппеллер. Досвід Австрії в постійному і стійкому веденні лісового господарства дуже цікавий. Співпраця наших держав дозволить впровадити ефективні і екологічно безпечні технології для лісоуправління. Для мене пріоритетом є те, що лісівництво має бути наближене до природи. Основне завдання - це збереження біорізноманіття лісів», - написала Христина Юшкевич на своїй сторінці в Facebook.

    Вона також зазначила, що найближчим часом відбудеться не менш важлива зустріч з австрійською делегацією Федерального міністерства сільського та лісового господарства, на якій і будуть обговорені конкретні заходи по впровадженню зарубіжного досвіду в Україні.

    Нагадаємо, в 2016-му році Україна і Австрія підписали Меморандум про співпрацю в сфері лісового господарства. Христина Юшкевич раніше зазначала, що головним завданням, прописаним в документі, є ведення лісового господарства на основі об'єктивних даних.

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    Держлісагентство
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