Україна передала НАТО докази взаємодії Росії з міжнародним тероризмом

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Засідання Парламентської Асамблеї НАТО

На засіданні Парламентської Асамблеї НАТО віце-президент організації презентувала презентацію щодо Росії

Україна у 2016 році у штаб-квартирі НАТО передала матеріали та доповідь стосовно того, що Путін робить в Криму.

Про це повідомляє прес-служба партії БПП.

На засіданні Парламентської Асамблеї НАТО у Тбілісі (Грузія) віце-президент організації пані Раса Юкнявічене презентувала ґрунтовну презентацію щодо Росії.

Зокрема, віце-президент наголосила на тому, що Росія займається підривом політичних систем країн НАТО, агресивну інформаційну пропаганду Росії у цих країнах, а також висловила розуміння та підтримку України, яка заборонила російські телеканали.

Голова української делегації України у ПА НАТО, народний депутат фракції БПП Ірина Фріз висловила подяку віце-президенту НАТО за підтримку України.

«Дякую пані доповідачу за Вашу доповідь, яка у повній мірі висвітлює ці методи, що використовує Росія в інформаційній війні вже не лише проти України, а й проти інших країн світу», – зазначила Фріз.

Вона також наголосила, що часто недооцінюється саме інформаційний компонент неконвенційної війни, яку сьогодні Росія веде не лише проти України, а й проти країн – членів НАТО.

«Путін відкрив «скриньку Пандори» і ми спільно повинні дати цьому відсіч. І Ви, пані віце-президент, повністю праві у тому, що ми повинні бути сильними і тоді зможемо протистояти. Адже, саме наша роз’єднаність використовується Путіним за принципом «розподіляй і володарюй«. Тому наша солідарність, наша згуртованість, єдність допоможе разом якісно протистояти світовому агресору», – підкреслила Голова української делегації.

Фріз повідомила, що Україна у 2016 році у штаб-квартирі НАТО передала матеріали та доповідь стосовно того, що Путін робить в Криму.

«Фактично він перетворює колись квітучий український півострів, українську перлину на сучасну мілітарну базу, міць якої буде спрямована проти членів країн НАТО», – сказала вона.

Фріз також звернула увагу на важливість теми тероризму, особливо коли він підтримується Росією.

«Дозвольте передати Вам доповідь, підготовлену в Україні про взаємодію Росії з терористичними організаціями, канали їх комунікації та координації. Я думаю, що він може бути корисним для Вашої доповіді на завершальній стадії», – наголосила Ірина Фріз.

У свою чергу віце-президент ПА НАТО наголосила, що насправді не Україна повинна дякувати Північноатлантичному Альянсу, а НАТО повинно дякувати Україні, яка активно впроваджує європейські та демократичні цінності на східних теренах Євросюзу.

«І ми чітко усвідомлюємо, що захист наших країн починається з України. За що Вам дуже вдячні», – зазначила Раса Юкнявічене.