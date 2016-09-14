Україна передасть до Міжнародного кримінального суду кулю з обстріляного Росією літака Ан-26

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Військова прокуратура відразу після прильоту літака, зареєструвала виробництва, зараз проводять експертизу, щоб встановити патрони

Україна передасть у Міжнародний кримінальний суд одну з куль, яка потрапила у літак Військово-морських сил Ан-26 при обстрілі з російського корабля над Одеським газовим родовищем у Чорному морі.

Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає «112 Україна».

«Військова прокуратура відразу після прильоту літака, зареєструвала виробництва, зараз проводять експертизу, щоб встановити патрони, тому що це доказ. Це докази гібридної військової агресії після анексії Криму. Куля, яка вилучена, експертиза пошкодження літака над територією України, від якої ще ніхто не боїться, — це докази. Хто саме стріляв, ми може і не встановимо, але зона відповідальності вищого керівництва держави РФ знаходиться в компетенції міжнародного кримінального суду. Ці докази збираються і туди передадуть», — заявив Матіос.

Нагадаємо, о 10:20 1 лютого з російського корабля обстріляли літак Військово-морських сил України.

Як повідомляв «Главком», 1 лютого під час тренувального польоту в морській економічній зоні України був обстріляний український транспортний літак. Інцидент стався в районі Одеського газового родовища із раніше захоплених Росією бурових вишок. Екіпаж не постраждав.

Олег Чубук також розповів,з якої зброї росіяни обстріляли український транспортний літак.