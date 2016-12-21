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Україна перевірить скупчення російських військ у своїх кордонів

Російська Федерація погодилась на пошук українськими фахівцями скупчення військових сил РФ у Ростовській області в рамках Віденського документу 2011 року

Про це повідомив начальник російського національного Центру зі зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков.

Україна спрямувала запит до Росії щодо проведення з 16 по 19 січня 2017 року на її території інспекції зазначеного району в рамках Віденського документу 2011 про заходи зміцнення довіри і безпеки, повідомив він.

Рижков зазначив, що площа району, на території якого пройде перевірка, становить близько 16 тис. кв. км.

Він підкреслив, що мета подібних заходів – визначення масштабів або підтвердження відсутності військової діяльності в межах зазначеного району.

Інспекцію на території РФ також проведуть фахівці з Німеччини та Сербії. Німці відвідають з інспекцією 252 механізований полк, дислокований в місті Богучар Воронезької області. За словами Рижкова, метою подібної інспекції є перевірка наданої раніше російською стороною інформації про військові сили і плани розгортання основних систем озброєння і військової техніки в даному полку. Він також зазначив, що інспекторам буде представлений передбачений Віденським документом брифінг, а також надана можливість побачити в ході відвідування особовий склад і основні системи ОВТ полку.





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Сербські фахівці проведуть інспекцію на території одного з районів Московської області. Мета - аналогічна - визначення масштабів або підтвердження відсутності проведення військової діяльності в межах зазначеного району. В ході інспекції сербським фахівцям також будуть представлені брифінги від командування формувань і військових частин з інформацією про них і про військову діяльність, що проводиться на території району.

Відповідно до положень Віденського документа 2011 року, кожна держава-учасник ОБСЄ має право проводити інспекції на території будь-якої держави-учасниці. Держава, що інспектує, також може запросити інші держави-учасники взяти участь в інспекції.