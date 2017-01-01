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    Україна перейшла на літній час

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    Годинник
    Годинник

    Годинникові стрілки необхідно перевести на одну годину вперед

    У ніч на неділю Україна перейшла на «літній час». Сьогодні о 3:00 за київським часом встановився літній час шляхом переведення годинникової стрілки на 1 годину вперед.

    Графік роботи автобусних станцій, аеропортів і залізничних вокзалів вже адаптований. Зокрема, в «Укрзалізниці» повідомили, що весь графік відправлення і прибуття поїздів вже змінено відповідно до літнього часу.

    Нагадаємо, введення «літнього часу» передбачено постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України». Згідно з постановою, на території України щорічно годинникова стрілка переводиться на годину вперед в останню неділю березня о 3:00 і в останню неділю жовтня о 4:00 - на годину назад.

    Літній час використовується в майже 70 країнах світу (в тому числі майже у всіх країнах Європи).

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