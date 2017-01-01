Україна підтвердила консультації з Росією в рамках СОТ

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Україна отримала офіційну вимогу від РФ на проведення консультацій у рамках механізму врегулювання суперечок СОТ

Україна 29 травня прийняла запит про готовність проведення консультацій з Російською Федерацією в рамках Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

«Україна прийняла запит про готовність проведення консультацій з РФ, діючи у відповідності з нормами, принципами та зобов'язань, взятих нею при вступі до СОТ», - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, 19 травня 2017 року Україна отримала офіційну вимогу від РФ на проведення консультацій у рамках механізму врегулювання суперечок СОТ у зв'язку з, як заявлено Росією, «сталою практикою торговельних обмежень».

«Російська Федерація застосовує практику постійних обмежень законних прав і інтересів України, зокрема продовжуючи запровадження цілеспрямованої торгової агресії проти України. Вимога Росії про проведення консультацій у рамках СОТ - є черговим кроком економічного, торговельного та правового тиску на Україну», - додають в міністерстві.

Мінекономрозвитку спільно з іншими зацікавленими державними органами продовжує аналізувати і обробляє вимогу РФ, а також заходи, які оскаржуються в ній.