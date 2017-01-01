Україна подасть у Європейський суд новий позов до Росії

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Заборона Меджлісу кримськотатарського народу

Позов стосується заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу з боку країни-окупанта Росії

Україна підготувала позов до Європейського суду з прав людини щодо заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу з боку країни-окупанта Росії, але ще потрібно узгодити всі деталі з членами Меджлісу та їхніми адвокатами. Про це під час прес-конференції розповів міністр юстиції Павло Петренко.

Він нагадав, що Україна раніше вже подала до ЄСПЛ п'ять позовів, які стосуються подій незаконної окупації Російською Федерацією Криму та воєнної агресії на Донбасі.

«Є ще шоста справа (до ЄСПЛ. – Ред.), яка стосується Меджлісу, вона готова до подання, ми чекаємо відповідного погодження всіх деталей з нашими друзями, колегами – членами Меджлісу і їхніми юристами», – сказав Петренко.

Урядовець нагадав, що перша справа до ЄСПЛ стосується подій лютого–вересня 2014 року щодо незаконної анексії Криму, друга – початку російської агресії на Донбасі, наступні – продовження справ щодо окупації Кримського півострова й Донецької та Луганської областей, а також так звана справа «дітей-сиріт». Міністр зазначив, що остання справа стосується подій, коли росіяни викрали і намагалися незаконно вивезти до РФ українських дітей-сиріт з Донбасу.