Україна подвоїть зусилля в суді ООН для притягнення РФ до відповідальності - Клімкін

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Фото: Deutsche Welle Міжнародний суд ООН

Київ подвоїть свої зусилля у суді

Рішення Міжнародного суду ООН у справі «Україна проти Росії» стало справжнім ударом для позицій Росії на світовій арені. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє прес-служба МЗС.

«Рішення Міжнародного суду ООН у справі «Україна проти Росії» однозначно наблизило момент притягнення Кремля до відповідальності за його протиправні дії міжнародного масштабу. Воно стало також справжнім ударом для позицій Росії на світовій арені та похитнуло довіру до неї як постійного члена Ради безпеки ООН», - заявив він.

Водночас Клімкін заявив, що Україна вітає рішення Міжнародного суду ООН щодо підтримки позову України проти Росії у частині порушення прав людини.

«Згідно з рішенням суду, Росія зобов’язана припинити ці протиправні дії. Ми також вітаємо чіткий припис стосовно того, що Росія повинна відмовитися від політики расової дискримінації, зокрема щодо етнічних кримських татар та українців. Протягом останніх трьох років Україна доклала чималих зусиль, щоб захистити права громадян України на окупованому Москвою Кримському півострові», - пояснив він.

Також Клімкін запевнив, що відтепер Україна подвоїть свої зусилля у суді.