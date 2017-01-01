Україна посіла перше місце за рівнем корупції – рейтинг Ernst & Young



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За два роки ситуація з корупцією в Україні катастрофічно погіршилась

Україна опинилася на першому місці за рівнем корупції серед 41 країни з Європи, Близького Сходу, Індії та Африки із розвиненими ринками чи ринками, що розвиваються. Про це свідчать результати дослідження, проведеного аудиторською компанією Ernst & Young, присвяченого ризикам шахрайства в цих регіонах.

Кількість респондентів, які вважають, що хабарництво і корупція дуже поширені в країні, становить – 88%. За даним показником Україна перебуває на найнижчих позиціях серед усіх країн-учасниць дослідження E&Y. Також вказується, що «відсутність економічного зростання і поліпшення бізнес-клімату в нашій країні в комбінації з відсутністю ефективної системи покарання може підштовхнути бізнесменів до порушення етичних норм».

«Так, щоб допомогти бізнесу вижити, принаймні 37% респондентів готові запропонувати грошову винагороду в обмін на укладення або продовження контракту», – йдеться у прес-релізі.

«Регуляторні норми справили позитивний вплив на етичні стандарти лише в 12% опитаних нами компаній. При цьому майже третина респондентів вірить у те, що притягнення до кримінальної відповідальності окремих співробітників сприятиме запобіганню шахрайства, хабарництва та корупції серед керівництва», – сказано у тексті.

Як видно у таблиці, у 2015 році Україна у цьому рейтингу була сьомою за рівнем корупції.