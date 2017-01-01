Україна прийняла першу партію азербайджанської нафти

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Кременчуцький НПЗ

Заплановано, що загальний обсяг таких поставок на ПАТ «Укртатнафта» в 2017 році досягне 1,3 млн тонн

Наприкінці грудня 2016 року до України надійшла перша партія нафти марки Azeri Light обсягом 80 тис. тонн, яку буде перероблено на потужностях Кременчуцького НПЗ (ПАТ «Укртатнафта»). Про це повідомила прес-служба підприємства.

«Загалом заплановано, що загальний обсяг таких поставок на ПАТ «Укртатнафта» в 2017 році досягне 1,3 млн тонн», – йдеться в повідомленні.

За даними агентства «Інтерфакс-Україна», першу партію Azeri Light було прийнято перевалкою в Одесі, транспортування сировини на НПЗ здійснюється залізницею. Після заміщення нафти марки Urals на Azeri Light у нафтопроводі «Одеса – Кременчук» сировину постачатимуть на завод за допомогою трубопроводу «Укртранснафти».

Постачальником нафти є азербайджанська державна компанія Socar.

«З жовтня минулого року Socar уже здійснює поставки іранського газового конденсату на «Укртатнафту». У 2016 році завдяки реалізації спільного проекту диверсифікації поставок енергоресурсів «Укртатнафта» вже збільшила переробку на 11%, а в попередніх планах компанії – збільшити переробку більше ніж на 41%», – зазначають у прес-службі.