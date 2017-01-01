Україна знизить ціни на транзит газу

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Зниження відбудеться після закінчення контрактів з російським «Газпромом»

Український державний концерн «Нафтогаз» планує різко знизити ціни за транзит газу після закінчення контрактів із російським «Газпромом» в 2019 році. Про це заявив директор з розвитку бізнесу «Нафтогазу» Юрій Вітренко в інтерв'ю агентству dpa в Києві, передає DW.

«З 2020 року тарифи буде знижено приблизно на одну десяту, і це зробить українську газотранспортну систему набагато дешевшою за «Північний потік – 2», – сказав він

Вітренко, проте, зазначив, що зниження цін відбудеться лише в тому разі, якщо Україною будуть гарантовані щорічні обсяги транзиту газу в обсязі близько 110 млрд кубів. Він розкритикував заплановане розширення газопроводу в рамках проекту «Північний потік», назвавши його економічно невиправданим.

За офіційними даними, в 2016 році «Північним потоком», завантаженим майже на 80%, було поставлено 43,8 млрд кубометрів російського газу безпосередньо в Німеччину. Україна побоюється втратити роль важливого транзитера палива в разі реалізації проекту «Північний потік – 2».

Торік через Україну в ЄС було поставлено 82,2 млрд куб. м російського газу. Це означає, що українська газотранспортна система була завантажена лише на 56%. За словами Вітренка, це принесло Україні дохід у 1,8 млрд євро.

Україна сподівається на те, що в травні Стокгольмський арбітражний суд винесе сприятливі для неї рішення у спорах навколо контрактів з «Газпромом». Київ вважає нинішні ціни за транзит газу заниженими, а обсяги транзитних поставок – недостатніми. Тільки за транзит Україна сподівається отримати від Москви компенсацію в розмірі понад 10 млрд євро.