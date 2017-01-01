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Партнерство України та Литви

Учасники прес-конференції розкажуть про нещодавні парламентські вибори в Литві

Сьогодні, 7 квітня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Україна та Литва: чому важливе партнерство?».

Запрошені гості: Віталій Скоцик, голова Аграрної партії України; Гвідас Кєрушаускас, Повноважний міністр Посольства Литовської Республіки в Україні.

Учасники прес-конференції розкажуть про нещодавні парламентські вибори в Литві (жовтень 2016р), на яких перемогу здобув Литовський союз фермерів та зелених (LVŽS); про сформований Уряд; про співпрацю України та Литви в умовах нових політичних реалій; результати візиту української сторони до Литви.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

Довідка:

Литовський союз фермерів та зелених. Аграрна політична партія Литви. Союз селян та зелених був оформлений у 2012 році, остаточна назва – Литовський союз фермерів та зелених – була прийнята у 2016 році.

Аграрна партія України. Заснована 1996 року і є однією з найстаріших консервативних політичних сил в Україні. На сьогодні представлена у всіх регіонах України.