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    Україна та Литва: чому важливе партнерство?

    • Сьогодні, 12:08
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    Партнерство України та Литви
    Партнерство України та Литви

    Учасники прес-конференції розкажуть про нещодавні парламентські вибори в Литві

    Сьогодні, 7 квітня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Україна та Литва: чому важливе партнерство?».

    Запрошені гості: Віталій Скоцик, голова Аграрної партії України; Гвідас Кєрушаускас, Повноважний міністр Посольства Литовської Республіки в Україні.

    Учасники прес-конференції розкажуть про нещодавні парламентські вибори в Литві (жовтень 2016р), на яких перемогу здобув Литовський союз фермерів та зелених (LVŽS); про сформований Уряд; про співпрацю України та Литви в умовах нових політичних реалій; результати візиту української сторони до Литви.

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

    Довідка:

    Литовський союз фермерів та зелених. Аграрна політична партія Литви. Союз селян та зелених був оформлений у 2012 році, остаточна назва – Литовський союз фермерів та зелених – була прийнята у 2016 році. 

    Аграрна партія України. Заснована 1996 року і є однією з найстаріших консервативних політичних сил в Україні. На сьогодні представлена у всіх регіонах України.

    Литва Україна Віталій Скоцик
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