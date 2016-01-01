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    Україна віддасть 15 осіб, щоб розблокувати процес обміну полоненими, - СБУ

    • 25 Грудня, 22:34
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    Долю українських військовополонених вирішує тільки голова РФ Володимир Путін, зазначив Грицак

    Україна віддасть в односторонньому порядку 15 осіб, щоб розблокувати процес обміну військовополоненими. Такі дані підтвердив голова СБУ Василь Грицак в ефірі «Hard Talk» на телеканалі «112 Україна».

    «Повірте, ми ж не просто-так сказали, що готові віддати один до трьох. Ми готові все зробити, щоб забрати наших хлопців. Ще раз скажу – непроста цифра, - ми зараз віддамо в односторонньому порядку 15 тих людей, які отримали вже вироки в судах. Просто віддамо, щоб зрушити з місця цей процес», - сказав Грицак.

    Він додав, що тільки одна людина вирішує «долю тих наших 109-ти, що ми знаємо, що вони перебувають у полоні» - це Володимир Путін.

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