Україна відкрила на кордоні з Угорщиною контактний пункт «Захонь»

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Центр працюватиме у тестовому режимі близько трьох тижнів

З 1 січня 2017 року на українсько-угорському кордоні у тестовому режимі розпочато функціонування спільного контактного пункту «Захонь» у пункті пропуску для автомобільного сполучення Тиса – Захонь на угорській стороні.

Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

Зазначено, що серед основних завдань, які виконуватиме зазначений центр, – підтримання інформаційної взаємодії та обмін повідомленнями між прикордонниками обох країн, а також забезпечення скоординованості дій під час проведення спільних заходів з охорони українсько-угорської ділянки кордону та протидії протиправній діяльності.

«Наразі функціонування контактного центру відбуватиметься в тестовому режимі та попередньо триватиме близько трьох тижнів, а згодом планується повноцінна робота першого у Закарпатському регіоні контактного пункту», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Угорщина планують будівництво спільної автостради до 2020 року.