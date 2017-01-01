Україна відновила водопостачання на окуповану частину Луганської області

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Напередодні «Луганське енергетичне об'єднання»отримало від водоканалу майже 6 мільйонів гривень в рахунок боргу за електроенергію

Компанія «Луганське енергетичне об'єднання» знову подає електроенергію на Попаснянський водоканал - в непідконтрольний Україні Луганськ і його околиці постачатиметься вода. Про це «Громадському радіо» розповів гендиректор компанії «Луганське енергетичне об’єднання» Володимир Грицай.

Грицай повідомив, що напередодні підприємство отримало від водоканалу майже 6 мільйонів гривень в рахунок боргу за електроенергію. До двадцятих чисел січня «ЛЕО» відключати водоканал не планує, хоча борги перед підприємством ще залишаються.

«Порядку 128 — 129-ти мільйонів — борг Попаснянського водоканалу, і 6 зайшло, вони вважають його так би мовити покриттям заборгованості за вересень, наскільки я знаю, ну і рахуємо десь 122-123 мільйона борг», — розповів Грицай.