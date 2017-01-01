Україна відновить польоти до Словенії після п'яти років перерви
- Сьогодні, 13:30
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Вартість квитка становитиме від 3490 гривень в один кінець
Українська авіакомпанія «Дніпроавіа» з 27 червня почне польоти за маршрутом Київ – Любляна.
Про це пише ЦТС.
Таким чином, перевізник відновить пряме авіасполучення між країнами, яке припинилося у 2012 році.
Так, рейс Z6 563 виконуватиметься тричі на тиждень – по вівторках, четвергах і суботах. Літак «Дніпроавіа» із Києва вилітатиме о 14:40, з Любляни – о 17:00. Час у дорозі становить 2,5 години. Польоти здійснюватимуть літаки Embraer 145.
Вартість квитка становитиме від 3490 гривень в один кінець.
Нагадаємо, що авіасполучення між Україною і Словенією було призупинено у 2012 році. Тоді словенський перевізник Adria Airways припинив польоти з Любляни до Києва. У 2016 році авіакомпанія вела переговори з українськими аеропортами про відновлення польотів.