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    Україна відновить польоти до Словенії після п'яти років перерви

    • Сьогодні, 13:30
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    Літак &laquo;Дніпроавіа&raquo;
    Літак «Дніпроавіа»

    Вартість квитка становитиме від 3490 гривень в один кінець

    Українська авіакомпанія «Дніпроавіа» з 27 червня почне польоти за маршрутом Київ – Любляна.

    Про це пише ЦТС.

    Таким чином, перевізник відновить пряме авіасполучення між країнами, яке припинилося у 2012 році.

    Так, рейс Z6 563 виконуватиметься тричі на тиждень – по вівторках, четвергах і суботах. Літак «Дніпроавіа» із Києва вилітатиме о 14:40, з Любляни – о 17:00. Час у дорозі становить 2,5 години. Польоти здійснюватимуть літаки Embraer 145.

    Вартість квитка становитиме від 3490 гривень в один кінець.

    Нагадаємо, що авіасполучення між Україною і Словенією було призупинено у 2012 році. Тоді словенський перевізник Adria Airways припинив польоти з Любляни до Києва. У 2016 році авіакомпанія вела переговори з українськими аеропортами про відновлення польотів.

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