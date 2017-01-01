Україна відправила на експорт понад 40 мільйонів тонн зернових

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Пшениця

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 16,54 млн тонн, ячменю – 5,15 млн тонн, кукурудзи – 18,19 млн тонн, жита – 5,4 тис. тонн

Українські аграрії з початку 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 – червень 2017) експортували рекордні 40,11 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 16,54 млн тонн, ячменю – 5,15 млн тонн, кукурудзи – 18,19 млн тонн, жита – 5,4 тис. тонн. Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 329,9 тис. тонн борошна, з яких 328,6 тис. тонн становить пшеничне борошно і 1,3 тис. тонн – інші види цього продукту.

За підсумками 2016-2017 МР українські аграрії планують встановити рекорд із експорту зернових, поставивши на зовнішні ринки 41,6 млн тонн цих культур. Попередній рекорд було зафіксовано в 2015-2016 МР на рівні 39,4 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.