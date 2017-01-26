Україна залишається антилідером за кількістю скарг до Європейського суду

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«Український пакет» торік складав 13,9 тисяч скарг, нині - понад 18 тис. позовів

Станом на початок року в секретаріаті Європейського суду з прав людини перебуває більше 18 тисяч скарг на порушення Україною Європейської конвенції з прав людини. Про це повідомляє «Європейська правда».

У статистичному зведенні, наданому ЄП прес-службою Європейського суду з прав людини, йдеться про те, що 31 грудня 2016 року в базі суду перебувало 18 тис.131 позовів, поданих проти України, що складає 22,8% від всієї кількості справ.

Рік тому Київ також мав перше місце за цим показником – тоді «український пакет» складав 13,9 тисяч скарг, або 21,4% від загальної кількості. Таким чином, українське навантаження на ЄСПЛ за рік зросло більше ніж на 4 тисячі справ.

Натомість інші країни з трійки «антилідерів» за рік змінилися. Росія, що була на 2 місці із 14,3% справ, цього року опустилася на 4 місце із 9,3% (7400 справ). На другому місці – Туречина (12600, 15,8%), на третьому Угорщина (8950, 11,2%).

Європейський суд з прав людини, який здавна перевантажений скаргами (переважно на східні та південно-східні держави-члени Ради Європи) за рік ситуація зі скаргами додатково погіршилася. На початок року на його розгляді було майже 80 тисяч справ. За рік надійшло 53500 нових скарг (на 13 тисяч більше ніж торік), було розглянуто або відхилено – 38500.