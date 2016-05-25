Україна залучила американську компанію для просування інтересів у США
- Сьогодні, 20:14
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Ця ініціатива відбувається за підтримки донорів, без використання державних коштів
Національна рада реформ України залучила американську компанію BGR Group для просування інтересів України в США.
Про це на своїй сторінці у Facebook заявив заступник голови Адміністрації Президента України, секретар Національної ради реформ Дмитро Шимків.
«З метою просування інтересів України в США, залучення американських інвестицій та інформування урядових та громадських інституцій США, щодо досягнень і результатів реформ в Україні, Національна рада реформ за сприяння Українського Фонду підтримки Реформ в Україні залучила консультантом американську компанію BGR Group», - написав він.
Шимків підкреслив, що ця ініціатива відбувається за підтримки донорів, без використання державних коштів.