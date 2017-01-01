Україна запропонувала посилений формат асоціації з ЄС

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Глава МЗС Павло Клімкін

Міністр зазначив, що Україна уже розпочала переговори стосовно зміни формату з ЄС

Київ офіційно звернувся до Європейського Союзу та запропонував створити новий формат відносин з трьома країнами – Україною, Молдовою та Грузією.

Про це повідомив міністр МЗС України Павло Клімкін, повідомляє Еспресо.TV.

«Україна, а також Молдова та Грузія заслуговують на новий формат переговорів, так звану посилену асоціацію», - заявив міністр.

Павло Клімкін заявив, що після отримання безвізу виникає потреба у додаткових стимулах в асоціації Східного партнерства. На його думку, формат має набути посиленого статусу.

Міністр зазначив, що Україна уже розпочала переговори стосовно зміни формату з ЄС. За його словами, українська пропозиція знайшла підтримку у союзників. Детальніше ситуацію вони планують обговорити на саміті Східного партнерства у Естонії.

Наразі Клімкін не повідомив, як саме зміниться статус нового формату асоціації: чи він буде розширеним, чи буде підписана нова угода між ЄС та Україною.