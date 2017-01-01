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    Україна значно демократичніша за Росію, - Freedom House

    • Сьогодні, 13:16
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    По «шкалі демократії» від 1 до 7 Україна отримала оцінку в 4, 61

    Україна робить успіхи на шляху реалізації демократичних реформ. Про це йдеться у доповіді «Країни перехідного періоду 2017» міжнародної організації Freedom House.

    Відзначається, що Україна просунулася «завдяки структурним реформам».

    Згідно зі звітом, представленим на сайті організації, по «шкалі демократії» від 1 до 7 (де цифра «1» представляє найвищий рівень демократії, а цифра «7» - найнижчий), Україна отримала оцінку в 4, 61.

    Цей показник значно перевершує оцінку РФ, Вірменії, Азербайджану та республік Центральної Азії.

    Як повідомлялось, раніше координатор програм Freedom House Метью Шааф відзначив постійне погіршення дотримання прав людини в окупованому Криму. Він наголосив на необхідності міжнародної присутності на півострові.

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